Piana di Tauro | smantellamento tendopoli e crisi dei diritti abitativi

Nella piana di Tauro, si sta procedendo allo smantellamento della tendopoli di San Ferdinando, con un decreto commissariale che stabilisce la chiusura entro l'estate. La decisione riguarda la rimozione delle strutture temporanee che ospitano numerosi migranti, sollevando preoccupazioni legate alla crisi dei diritti abitativi e alle condizioni di vita in quest'area. La situazione sta suscitando attenzione a livello locale e nazionale.

? Cosa sapere Decreto commissariale impone lo smantellamento della tendopoli di San Ferdinando entro l'estate.. Saturazione dei 96 posti letto a Contrada Russo rischia nuovi insediamenti informali.. Il decreto commissariale approvato lo scorso marzo impone lo smantellamento della tendopoli di San Ferdinando, prevedendo il trasferimento dei braccianti verso Contrada Russo a Taurianova e alcuni alloggi a Rosarno entro l’estate. Mentre le celebrazioni per la Festa del Lavoro avvengono in tutta Italia, nella Piana di Tauro si affronta una realtà dove il lavoro agricolo non si traduce automaticamente in diritti abitativi o stabilità sociale. La...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piana di Tauro: smantellamento tendopoli e crisi dei diritti abitativi Notizie correlate Piana di Tauro, caccia al lavoro nero: chiuso un supermercatoIspettori dello IAM di Reggio Calabria hanno colpito il lavoro nero tra il 30 marzo e il 5 aprile, sanzionando imprese nella Piana di Tauro. Emergency, persiste lo sfruttamento nella piana di Gioia Tauro – FOTOLa situazione dei braccianti agricoli nella piana di Gioia Tauro, in Calabria, continua a rappresentare una ferita aperta nel tessuto sociale ed... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Emergency: Nuovo ghetto per chi vive nella tendopoli di S. Ferdinando; Emergency: Smantellamento della tendopoli di San Ferdinando crea nuovi ghetti; San Ferdinando | EMERGENCY critica lo smantellamento della tendopoli; Emergency e il nodo del decreto Caivano: rischio di nuovi ghetti in Calabria. San Ferdinando, tendopoli verso lo smantellamento: migranti tra lavoro precario ed emergenza abitativaI poli sociali della Piana lavorano sulla presa in carico delle persone con percorsi individuali di accoglienza ... corrieredellacalabria.it Violenza e video «da rendere virali» nella Piana di Gioia TauroL’indagine dei carabinieri ricostruisce aggressioni filmate e condivise sui social. Il procuratore Crescenti: «Non avevano consapevolezza del disvalore delle loro azioni» ... corrieredellacalabria.it Nella Piana di Gioia Tauro, un’inchiesta su un gruppo di giovanissimi indagati per presunte condotte di vessazione e violenza su persone fragili apre interrogativi profondi: il ruolo dell’educazione, la deriva del virtuale e la progressiva anestesia morale di una - facebook.com facebook