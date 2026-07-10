il cedro di via varano ha un valore economico

Notizia in breve

Un professionista è stato incaricato di stimare il valore biologico e ornamentale di un cedro in via Lago di Varano, in risposta alla richiesta dei residenti di tutelare l’albero. La discussione riguarda la presenza di questo albero nell’area della piscina e l’interesse della comunità a preservarlo. La questione coinvolge cittadini e associazioni locali che si sono attivate per ottenere una valutazione ufficiale del valore dell’albero. La decisione sulla sua tutela dipenderà dall’esito della stima.