Il cedro di via Varano ha un valore economico
Un professionista è stato incaricato di stimare il valore biologico e ornamentale di un cedro in via Lago di Varano, in risposta alla richiesta dei residenti di tutelare l’albero. La discussione riguarda la presenza di questo albero nell’area della piscina e l’interesse della comunità a preservarlo. La questione coinvolge cittadini e associazioni locali che si sono attivate per ottenere una valutazione ufficiale del valore dell’albero. La decisione sulla sua tutela dipenderà dall’esito della stima.
Si torna a parlare degli alberi in via Lago di Varano. Alcuni cittadini, insieme a ‘ Grosseto al centro ’, hanno incaricato un professionista di stimare il valore biologico-ornamentale del cedro che i residenti chiedono di tutelare nell’area della piscina. La perizia attribuisce al cedro un valore di 16.607,5 euro. "Quando si abbattono grandi alberi adulti, si cancella un valore pubblico accumulato in decenni – dice Matteo Della Negra per ’Grosseto al centro’ –. Un valore che non si recupera con qualche arbusto o una siepe. Per compensare davvero una perdita simile servirebbero decine di alberi di qualità, messi a dimora correttamente e seguiti nel tempo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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