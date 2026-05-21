Due sottosegretari hanno espresso il loro sostegno alla Zes, evidenziandone il valore economico. Sbarra e Albano hanno commentato il ruolo di queste zone economiche speciali, sottolineando come possano contribuire allo sviluppo locale. La loro posizione si inserisce in un dibattito più ampio sul potenziamento di strumenti per la crescita delle aree industriali e commerciali. La discussione si concentra sull’efficacia delle Zes come strumenti di incentivazione e rilancio economico, senza approfondimenti su altri aspetti o implicazioni.

Non è da tutti avere un parterre elettorale composto da due sottosegretari, Luigi Sbarra (alla presidenza del Consiglio dei Ministri) e Lucia Albano (al Mef), il Commissario Straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, passando per parlamentari, consiglieri regionali, amministratori, vertici regionali e provinciali di Fd’I: il candidato sindaco Leonardo Tosoni ne è consapevole e ringrazia per il supporto massiccio che gli stanno dando i partiti della sua coalizione. A Torre di Palme si parla di ZES, Zona Economica Speciale, e sia la senatrice Elena Leonardi che il consigliere regionale Andrea Putzu, che la stessa Albano ricordando il valore di questa misura e la straordinarietà di averla ottenuta per le Marche e per l’ Umbria, "non essendo dovuta per regioni in transizione come la nostra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A sostegno di Tosoni. I sottosegretari Sbarra e Albano: "Zes, un valore economico"

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