Un’avvocata con un dottorato internazionale e diverse esperienze all’estero ha recentemente sottolineato come, in Italia, durante la pratica forense si lavori spesso senza retribuzione o con compensi molto bassi. Ora in Svizzera, invece, ogni attività svolta nel percorso professionale ha un valore economico riconosciuto. La sua abilitazione da avvocata è già in tasca, e questa differenza tra i due paesi nel trattamento dei praticanti è stata evidenziata nel corso di un’intervista.

Un’abilitazione da avvocata già in tasca, un dottorato internazionale e diverse esperienze all’estero. A quasi 32 anni, Federica Torta incarna uno di quei profili che in Italia dovrebbero trovare spazio naturalmente. E invece no. Nell’estate del 2024 arriva la scelta di trasferirsi in Svizzera, seguendo non solo il compagno – ricercatore a Zurigo – ma soprattutto una vocazione precisa: lavorare nel campo dei diritti umani, oggi declinata nell’ambito dell’asilo. Una scelta che nasce da una tensione irrisolta tra ciò che si è e ciò che il sistema consente di diventare. “Dopo l’abilitazione professionale per me è andata molto bene”, racconta a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Avvocata in Svizzera. “In Italia durante la pratica lavori gratis o quasi. Qui tutto quello che fai ha un valore economico”

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