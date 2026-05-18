Avvocata in Svizzera In Italia durante la pratica lavori gratis o quasi Qui tutto quello che fai ha un valore economico

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’avvocata con un dottorato internazionale e diverse esperienze all’estero ha recentemente sottolineato come, in Italia, durante la pratica forense si lavori spesso senza retribuzione o con compensi molto bassi. Ora in Svizzera, invece, ogni attività svolta nel percorso professionale ha un valore economico riconosciuto. La sua abilitazione da avvocata è già in tasca, e questa differenza tra i due paesi nel trattamento dei praticanti è stata evidenziata nel corso di un’intervista.

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Un’abilitazione da avvocata già in tasca, un dottorato internazionale e diverse esperienze all’estero. A quasi 32 anni, Federica Torta incarna uno di quei profili che in Italia dovrebbero trovare spazio naturalmente. E invece no. Nell’estate del 2024 arriva la scelta di trasferirsi in Svizzera, seguendo non solo il compagno – ricercatore a Zurigo – ma soprattutto una vocazione precisa: lavorare nel campo dei diritti umani, oggi declinata nell’ambito dell’asilo. Una scelta che nasce da una tensione irrisolta tra ciò che si è e ciò che il sistema consente di diventare. “Dopo l’abilitazione professionale per me è andata molto bene”, racconta a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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