Il Castello delle Cerimonie non riaprirà | la Cassazione conferma la confisca

La Cassazione ha confermato la confisca del Grand Hotel La Sonrisa, noto come il «Castello delle cerimonie», impedendone la riapertura. La famiglia Polese aveva presentato ricorso per riaprire il processo avviato nel 2024, che ha portato alla confisca della struttura per lottizzazione abusiva. La decisione della Corte Suprema è definitiva e non prevede ulteriori passaggi giudiziari. La struttura resta quindi sequestrata e non accessibile al pubblico.

Il Grand Hotel La Sonrisa, conosciuto dal grande pubblico come il « Castello delle cerimonie », non riaprirà, almeno per il momento. La Cassazione ha respinto il ricorso con cui la famiglia Polese chiedeva di riaprire il processo che ha portato alla confisca della struttura per lottizzazione abusiva nel 2024. La battaglia legale, però, non è ancora conclusa: resta pendente un altro ricorso in Cassazione e a novembre il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi sulla revoca delle licenze. Perché il Castello delle cerimonie è stato confiscato. La vicenda giudiziaria va avanti da anni e riguarda la realizzazione del Grand Hotel La Sonrisa su un’area che, secondo i giudici, è stata trasformata in violazione delle norme urbanistiche. 🔗 Leggi su Open.online

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Il Castello Delle Cerimonie EPISODIO 9 COMPLETO

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