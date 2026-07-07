La famiglia Polese vive ancora nel Castello delle Cerimonie | cosa sta succedendo dopo la chiusura dell’hotel
Dopo la chiusura dell’hotel, la famiglia Polese continua a vivere nel Castello delle Cerimonie. La proprietà del Grand Hotel La Sonrisa non è ancora stata definita, e il futuro della struttura resta incerto. La gestione e le eventuali destinazioni dell’immobile non sono state comunicate pubblicamente. La struttura, situata a Sant’Antonio Abate, rimane di proprietà della famiglia, che vi risiede ancora, senza ulteriori dettagli sulla destinazione futura.
Il futuro del Grand Hotel La Sonrisa resta ancora da scrivere. Dopo che al “Castello delle Cerimonie”, storica struttura di Sant’Antonio Abate divenuta famosa grazie al programma di Real Time, è stata interrotta l’attività ricettiva e di ristorazione a causa della revoca delle licenze, il complesso confiscato resta al centro di una vicenda amministrativa e urbanistica decisamente spinosa, che riguarda anche la presenza della famiglia di Antonio Polese, il “boss delle cerimonie” scomparso nel 2016, nei locali dell’area. Come scrive Fanpage, il Comune di Sant’Antonio Abate ha affidato un incarico professionale da circa 39mila euro per verificare la fattibilità di un Piano di Recupero dell’area. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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