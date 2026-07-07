La famiglia Polese vive ancora nel Castello delle Cerimonie | cosa sta succedendo dopo la chiusura dell’hotel

Notizia in breve

Dopo la chiusura dell’hotel, la famiglia Polese continua a vivere nel Castello delle Cerimonie. La proprietà del Grand Hotel La Sonrisa non è ancora stata definita, e il futuro della struttura resta incerto. La gestione e le eventuali destinazioni dell’immobile non sono state comunicate pubblicamente. La struttura, situata a Sant’Antonio Abate, rimane di proprietà della famiglia, che vi risiede ancora, senza ulteriori dettagli sulla destinazione futura.