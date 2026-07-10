Il caso del sondaggio di Lavitola per la discesa in campo di Ranucci | l' imprenditore voleva creare un partito

Un sondaggio realizzato da Valter Lavitola avrebbe coinvolto il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, con l’intento di creare un partito politico. Lavitola, imprenditore, avrebbe condotto il rilevamento in modo artigianale, secondo quanto riferito. La vicenda si inserisce in un quadro di elementi ancora poco chiari sulla vicenda, senza ulteriori dettagli sui contenuti del sondaggio o sui soggetti coinvolti.

Mancava in questa storia dai molti punti ancora oscuri la febbre politica e il suo eterno termometro: il sondaggio. Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, sarebbe stato al centro di un rilevamento artigianale confezionato dall’amico Valter Lavitola. Così assicura l’imprenditore indagato per strage. Dal sondaggio di opinione all’ordigno esplosivo, dicono adesso i magistrati, il passo è stato breve. Ma partiamo dal principio: Lavitola avrebbe spinto per una candidatura del conduttore di Report nel centrosinistra. Questi, riluttante, l’avrebbe presa a ridere. Senza riuscire a scoraggiarlo. Gioco o progetto? Era il periodo di Natale e il faccendiere avrebbe provato a far vedere quei numeri a Ranucci. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Ecco il sondaggio di Lavitola per Ranucci candidato premier

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