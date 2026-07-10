E' stato condannato a un anno e 2 mesi l'ex sindacalista Raffaele Meola, che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess, Barbara D’Astolto, che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado 'bis'. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze, di primo e secondo grado, il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in "30 secondi" avrebbe potuto opporsi. Poi, la Cassazione, dopo il ricorso del sostituto pg Angelo Renna, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Caso dei “30 secondi”, condannato a un anno e due mesi il sindacalista: “Fu violenza”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Boys Accidental Shooting Exposes a Deadly Political Conspiracy! | Crime Full Movie

Notizie e thread social correlati

Caso dei “30 secondi”, condannato nell’appello bis il sindacalista per violenza sulla hostessUn ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa è stato condannato a un anno e due mesi in secondo grado per violenza sulla hostess.

Milano, caso dei 30 secondi: chiesta la condanna a 2 anni per l’ex sindacalistaA Milano, la Procura generale ha richiesto una condanna a due anni di reclusione per un ex sindacalista accusato di aver molestato un’hostess presso...

Temi più discussi: Jadepuffer è il primo ransomware gestito in autonomia dall'intelligenza artificiale: in 30 secondi supera una difesa; Rea e Chantra regalano a Honda la sua quinta vittoria consecutiva nella 8 Ore di Suzuka; Locatelli a podio con Yamaha; Tgr in 60 secondi del 30 giugno; Canzoni stonate.

Caso dei 30 secondi, condannato nell’appello bis il sindacalista per violenza sulla hostessE' stato condannato a un anno e 2 mesi l'ex sindacalista, che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess, Barbara D’Astolto ... milano.repubblica.it

Questa app gratuita mostra tutti i dispositivi della tua rete in meno di 30 secondi x.com

Caso dei '30 secondi', pg Milano chiede la condanna a 2 anni per violenzaIl sostituto pg di Milano Angelo Renna, nel secondo grado 'bis', ha chiesto una condanna a 2 anni per l'ex sindacalista, che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel ... ansa.it