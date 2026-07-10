L’ex sindacalista condannato a un anno e due mesi per violenza sessuale. La vicenda risale al 2018, quando una ex hostess accusò un ex rappresentante sindacale di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. Dopo otto anni di attesa, la donna ha ottenuto una sentenza di condanna. La vicenda si è svolta in un contesto di incontri avvenuti presso l’aeroporto di Malpensa.

Nel 2018, accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di otto anni la donna, una ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano nel secondo grado 'bis', nella giornata del 10 luglio, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a un anno e 2 mesi, dopo due gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo - passato alle cronache come il caso dei "30 secondi" - aveva scatenato non poche polemiche., Con due sentenze, di primo e secondo grado, l'ex sindacalista era stato assolto dall'accusa di violenza sessuale perché, scrivevano i giudici, la donna in 30 secondi, il tempo in cui l'uomo da dietro le si era avvicinato per compiere la molestia, avrebbe potuto opporsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il caso dei "30 secondi", condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista per violenza sessuale

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