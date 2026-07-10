Il cardinale di Napoli Battaglia | Quella pistola al vertice Nato è lo scandalo che si fa souvenir

Notizia in breve

Il cardinale di Napoli ha definito scandaloso il fatto che durante il vertice Nato sia stata mostrata una pistola come souvenir, indicando che si tratta di un simbolo che rappresenta la normalizzazione della violenza. Ha scritto una lettera in cui critica l’immagine del summit, considerandola una rappresentazione inquietante di armi donate come regali ai leader mondiali. La discussione si concentra sull’uso di armi come simbolo e sui messaggi impliciti trasmessi durante l’evento.