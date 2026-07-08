Stasera, mercoledì 8 luglio, va in onda un nuovo episodio di Zona Bianca, il programma di approfondimento serale di Rete 4. Tra i temi trattati ci sono incontri tra rappresentanti della NATO, questioni legate a Garlasco e uno scandalo di prostituzione. La trasmissione si propone di analizzare notizie di attualità, offrendo un'informazione dettagliata e senza commenti. Giuseppe Brindisi conduce la puntata, che affronta fatti recenti e di cronaca.

Giuseppe Brindisi torna questa sera, mercoledì 8 luglio, con un nuovo appuntamento di Zona Bianca, il talk show di approfondimento estivo della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti dell’8 luglio 2026. Al centro della nuova puntata, la stretta attualità politica con un’analisi dei risvolti del vertice Nato ad Ankara, che rappresenta anche il primo incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump dopo gli attacchi di quest’ultimo. Dibatteranno, fra gli altri, Carlo Fidanza (FdI) e Paolo Romano (PD), oltre al commento dell’inviato speciale dell’amministrazione Trump, Paolo Zampolli. Spazio poi agli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco: ne parleranno l’avvocato Antonio De Rensis, il criminologo Simone Borile, il genetista Pasquale Linarello e il medico legale Francesco Maria Galassi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Davidemaggio.it - Zona Bianca tra vertice Nato, Garlasco e lo scandalo prostituzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nella seconda puntata di Zona Bianca il caso Garlasco tra polemiche e rivelazioniNella seconda puntata di Zona Bianca trasmessa il 24 giugno, si sono approfonditi i dettagli di un caso di cronaca giudiziaria, con particolare...

Zona Bianca, De Rensis e Bocellari ospiti per le ultime su GarlascoNella puntata di questa sera di Zona Bianca, in onda mercoledì 1° luglio su Rete 4, saranno ospiti De Rensis e Bocellari.

Argomenti più discussi: Zona Bianca; MEDIASET - RETEQUATTRO * ZONA BIANCA - 08/07: VERTICE NATO AD ANKARA, PRIMO INCONTRO TRUMP-MELONI DOPO GLI ATTACCHI DEL PRESIDENTE USA (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Vertice NATO ad Ankara e possibile incontro tra Trump e Meloni a Zona Bianca; TG4: Al vertice Nato Trump bacchetta Roma, Londra, Parigi e Berlino Video.