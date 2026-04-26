Elly Schlein, all’epoca consigliera regionale in Emilia-Romagna, si trova di fronte a una scelta tra due opzioni. La frase “Quale dei due?” viene riportata come parte di un suo momento di riflessione o decisione, senza ulteriori dettagli sul contesto specifico. La descrizione suggerisce un momento di incertezza o valutazione, senza specificare di cosa si tratti esattamente.

«Quale dei due?». Elly Schlein, allora arrembante consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, deve aver rimosso. Era il 2020. Appassionata di rock e musica indie, si concesse alla rivista Rolling Stone. Le chiesero: un aggettivo per Conte? E lei, fiera antagonista, rispose ironizzando sul doppio volto di Giuseppi, a quei tempi premier. Il capo dei 5 stelle, nel frattempo, non è cambiato. Resta il più grande mutaforme mai apparso sulla scena politica italiana. Dopo la vittoria sul referendum per la giustizia, il fedele alleato non le dà nemmeno il tempo di festeggiare. Si ritrasforma subito in un furbo di tre cotte: «Questa grande voglia di partecipazione apre anche uno scenario diverso» esordisce.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il campo (largo) minato di Elly Schlein

Il campo largo esplode: sei partiti e sette idee diverse #shorts

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