Il campo di alleanze di sinistra si presenta frammentato e senza una leadership chiara. La vittoria nel referendum di marzo aveva rafforzato il morale del centro-sinistra, ma ora si evidenzia una mancanza di coordinamento tra le forze politiche. L’anti-melonismo, cioè l’opposizione a un certo stile di leadership, non sembra bastare a unire le diverse anime della coalizione.

Roma, 27 maggio 2026 – La vittoria nel referendum costituzionale di marzo aveva ridato entusiasmo alla sinistra, persino euforia, un’ebbrezza neanche troppo leggera; l’avviso di sfratto per Giorgia Meloni, rea di aver smarrito la connessione sentimentale con il Paese reale, era già pronto. Il campo largo ha dunque proiettato i propri desideri – una vittoria elettorale certa, da Venezia in poi – su quelli dell’elettorato. Da qui a un anno magari le cose cambieranno di nuovo, quando ci saranno le elezioni politiche, in questa società liquida in cui lo spazio del consenso è fragile, provvisorio, in prestito a brevissima scadenza. Nel frattempo però il campo largo è solo un’ipotesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il campo largo è minato. Coalizione senza una guida. L’anti-melonismo non basta

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