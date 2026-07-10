Durante un evento a Napoli l’8 luglio 2026, l’ex premier ha criticato la spesa militare e la politica della NATO, affermando che la minaccia russa sarebbe costruita dalla NATO stessa. Le sue dichiarazioni hanno diviso il campo politico, suscitando reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori. La discussione riguarda principalmente la percezione del rischio russo e l'entità delle spese per la difesa. Nessuna ulteriore dichiarazione o azione è stata annunciata in seguito alle dichiarazioni fatte durante l’intervento.

Sono bastate poche frasi di Giuseppe Conte, dette sul palco, per far esplodere il caso politico di questa prima parte dell’estate. L’8 luglio 2026, nel corso della manifestazione del Campo Largo a Napoli, l’ex premier ha attaccato la spesa militare e la linea della Nato. Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti. Il giorno dopo il leader del Movimento 5 Stelle è stato bersaglio di attacchi da più parti, anche dagli stessi alleati. Cosa ha detto Giuseppe Conte sul riarmo. L’intervento del capo dei pentastellati è arrivato a poche ore dalla chiusura del vertice Nato di Ankara, che ha definito la Russia una minaccia a lungo termine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Conte divide il Campo Largo sul riarmo: “Minaccia russa costruita dalla Nato”

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