Un motore si è rotto durante un volo Ryanair, causando danni a un finestrino e il rischio di un passeggero risucchiato all’esterno. Il volo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza, con i passeggeri che hanno indossato le maschere d’ossigeno. Il personale di bordo ha gestito la situazione e evitato che la tragedia si verificasse. Nessun ferito grave è stato segnalato.

Si rompe il motore, alcuni frammenti danneggiano un finestrino e un passeggero rischia di essere risucchiato all’esterno. La tragedia è stata evitata solo grazie alla prontezza degli altri viaggiatori e del personale di bordo. È questo, in estrema sintesi, l’incubo che hanno vissuto i passeggeri a bordo di un volo Ryanair operato da Malta Air in viaggio sui cieli della Grecia. L’aereo era partito da Salonicco ed era diretto a Memmingem, in Germania. – Notizie.com Il velivolo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza. Una volta a terra quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti. Stando alle testimonianze dei passeggeri raccolte dall’emittente statale Ert, pochi minuti dopo il decollo dell’aereo si è sentito un rumore come di uno scoppio. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il boato, poi le maschere d’ossigeno: cosa è successo davvero a bordo del volo Ryanair costretto all’atterraggio d’emergenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PAURA PER LAURA PAUSINI: SI FERMA SUL PALCO E INDOSSA LA MASCHERA PER LOSSIGENO! COSA È SUCCESSO

Notizie e thread social correlati

Passeggero ubriaco semina il panico a bordo e provoca un atterraggio d’emergenza: caos su un volo Ryanair partito da Berlino e diretto ad AlicanteUn volo Ryanair partito da Berlino e diretto ad Alicante ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza dopo che un passeggero ubriaco ha creato...

Passeggero morde assistente di volo: volo Qantas da Melbourne a Dallas costretto all’atterraggio d’emergenzaDurante un volo di linea tra Melbourne e Dallas, un passeggero ha avuto un comportamento aggressivo che ha portato all’atterraggio d’emergenza a...