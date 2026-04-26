Un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita nei bagni dello stadio Schalke 04, situato a Gelsenkirchen. La scoperta è avvenuta questa mattina durante un intervento di manutenzione. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, che al momento rimangono sconosciute.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il VELTINS-Arena, stadio emblematico situato a Gelsenkirchen, ha fatto notizia per un evento drammatico verificatosi giovedì mattina. Mentre il personale addetto alla manutenzione svolgeva le proprie attività quotidiane, ha rinvenuto il corpo senza vita di una persona. Le prime indagini suggeriscono che un attacco cardiaco o un ictus possano essere le cause del decesso. Il VELTINS-Arena è nota non solo come la casa della squadra di calcio Schalke 04, ma anche per essere un luogo di eventi e manifestazioni culturali.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corpo di uomo di 65 anni trovato nei bagni dello stadio Schalke 04.

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