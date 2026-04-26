Tragedia nello stadio dello Schalke un uomo è stato trovato morto nei bagni della Veltins Arena
Un uomo è stato trovato morto nei bagni della Veltins Arena, lo stadio dello Schalke, durante un evento. La scoperta è stata fatta da un addetto alle pulizie, che ha notato il corpo ormai senza vita da alcune ore. La vittima aveva partecipato all'evento che si era svolto nell'impianto, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia sta indagando sulla vicenda.
Un addetto alle pulizie ha scoperto il corpo dell'uomo ormai deceduto da diverse ore nei bagni dello stadio dello Schalke: aveva partecipato a un evento tenutosi nell'impianto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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