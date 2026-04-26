Tragedia nello stadio dello Schalke un uomo è stato trovato morto nei bagni della Veltins Arena

Un uomo è stato trovato morto nei bagni della Veltins Arena, lo stadio dello Schalke, durante un evento. La scoperta è stata fatta da un addetto alle pulizie, che ha notato il corpo ormai senza vita da alcune ore. La vittima aveva partecipato all'evento che si era svolto nell'impianto, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia sta indagando sulla vicenda.