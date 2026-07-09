La ferrovia Valle Caudina tra Benevento e Cancello riaprirà nella primavera del 2027. L’annuncio arriva dopo un impegno ufficiale, con la riapertura prevista nel primo trimestre del prossimo anno. La linea, chiusa da tempo, dovrebbe tornare operativa entro i primi tre mesi del 2027. La data di riapertura è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui lavori o sui motivi del ritardo. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a possibili modifiche o miglioramenti della tratta.

Tempo di lettura: 2 minuti La linea ferroviaria Benevento – Cancello via Valle Caudina riapre nel primo trimestre del 2027. Questo l’impegno e l’annuncio di Tommaso Esposito, responsabile investimenti infrastrutturali dell’ Eav, a conclusione del sopralluogo svolto dai rappresentanti delle istituzioni comunali interessate che si è svolto questa mattina per fare il punto sui lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria EAV Cancello–Benevento, finanziati nell’ambito del PNRR. La visita istituzionale si è svolta lungo la linea ferroviaria, chiusa da cinque anni a causa di una frana, a bordo di un treno dedicato che da Benevento è giunto a Cervinara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ferrovia Valle Caudina, nuova promessa: riapre a primavera 2027

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