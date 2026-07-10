I salari salgono ma restano più bassi rispetto al pre Covid Boom di stranieri

I salari sono aumentati, ma rimangono inferiori ai livelli pre-Covid. Dal 2019 al 2025, la presenza di lavoratori extra-Ue è cresciuta del 35%, portando a un dipendente su sette di origine straniera. La crescita della forza lavoro straniera è evidente, ma non corrisponde a un aumento proporzionale dei salari. La presenza di lavoratori stranieri continua a espandersi nel mercato del lavoro nazionale.

In sei anni, dal 2019 al 2025, i lavoratori extra-Ue sono cresciuti di oltre il 35%. Questo significa che oggi un lavoratore dipendente su sette è straniero. È quanto emerge dal venticinquesimo Rapporto annuale dell’Inps presentato ieri dal presidente dell’Istituto, Gabriele Fava, che così ha commentato questi dati: «Si tratta di un dato che va letto con serietà, al di fuori di contrapposizioni ideologiche. Esso evidenzia come una quota crescente della capacità produttiva e della base contributiva del Paese dipenda anche dalla capacità di governare i flussi migratori, orientandoli verso i fabbisogni del sistema produttivo e accompagnandoli con percorsi di formazione, legalità, integrazione e lavoro regolare». 🔗 Leggi su Laverita.info

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