Nel 2025, sono previste circa 13,7 milioni di prestazioni sanitarie, con un incremento del 7% rispetto ai livelli pre-Covid. La regione sta affrontando un aumento delle visite ed esami, con un incremento delle agende differenziate per le urgenze all’interno di alcune strutture. La gestione degli arretrati richiede una maratona di recupero, con un maggior numero di prestazioni programmate rispetto al passato.

SANITÀ. Nel 2025, 13,7 milioni di prestazioni. In crescita all’Asst Papa Giovanni: agende differenziate per le urgenze. Asst Bg Est: 14.800 in più, ma difficoltà a reclutare specialisti. Bene l’Asst Bg Ovest: rafforzeremo ancora l’attività. È una lunga rincorsa, e tenere il ritmo non è facile. La «maratona» del sistema sanitario bergamasco deve portare ogni giorno a macinare migliaia di visite ed esami per stare al passo delle richieste e delle aspettative dei cittadini. Di fatto, il sistema sembra vicino a una sorta di picco dell’offerta, anche se il mantra è sempre quello di ampliare le agende. La panoramica dell’Osservatorio epidemiologico regionale – che fa capo alla Direzione Welfare della Regione e ha messo a disposizione una ricca mole di dati in formato «aperto» – permette di cogliere l’evoluzione anche su scala locale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Esami e visite, +7% rispetto al pre-Covid. La maratona per recuperare gli arretrati

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