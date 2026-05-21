Lavoratori impoveriti e anziani salari ancora sotto il livello pre-Covid

Da feedpress.me 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rapporto annuale 2026 dell’Istat descrive un quadro del mercato del lavoro in Italia caratterizzato da un aumento della presenza di anziani e di persone con un livello di istruzione più elevato, ma anche da un incremento della povertà tra queste categorie. Sebbene i dati segnalino una diminuzione dei disoccupati, salari e potere d’acquisto restano sotto i livelli di prima della pandemia. Nei mesi recenti, continuano anche le partenze dei giovani con qualifiche elevate.

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Più anziani, più istruiti, più poveri. È il nuovo volto del lavoro in Italia fotografato dal Rapporto annuale 2026 dell’Istat: calano i disoccupati, ma stipendi e potere d’acquisto non recuperano i livelli pre-Covid e i giovani qualificati continuano a partire. Le retribuzioni contrattuali reali sono ancora al di sotto di quelle del 2019 dell’8,6% e il recupero iniziato negli ultimi due anni è minacciato dalla fiammata dell’inflazione. Per la prima volta gli occupati laureati sono tanti quanti quelli con la licenza media, ma spesso all’estero si trovano opportunità migliori: oltre 20mila giovani li hanno lasciato l’Italia dopo l'università, nel solo 2024. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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