Il Rapporto annuale 2026 dell’Istat descrive un quadro del mercato del lavoro in Italia caratterizzato da un aumento della presenza di anziani e di persone con un livello di istruzione più elevato, ma anche da un incremento della povertà tra queste categorie. Sebbene i dati segnalino una diminuzione dei disoccupati, salari e potere d’acquisto restano sotto i livelli di prima della pandemia. Nei mesi recenti, continuano anche le partenze dei giovani con qualifiche elevate.

Più anziani, più istruiti, più poveri. È il nuovo volto del lavoro in Italia fotografato dal Rapporto annuale 2026 dell’Istat: calano i disoccupati, ma stipendi e potere d’acquisto non recuperano i livelli pre-Covid e i giovani qualificati continuano a partire. Le retribuzioni contrattuali reali sono ancora al di sotto di quelle del 2019 dell’8,6% e il recupero iniziato negli ultimi due anni è minacciato dalla fiammata dell’inflazione. Per la prima volta gli occupati laureati sono tanti quanti quelli con la licenza media, ma spesso all’estero si trovano opportunità migliori: oltre 20mila giovani li hanno lasciato l’Italia dopo l'università, nel solo 2024. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lavoratori impoveriti e anziani, salari ancora sotto il livello pre-Covid

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

A scuola l’eredità del Covid si fa (ancora) sentire: il livello in italiano e matematica è più basso del pre-pandemia – I datiL’illusione che, una volta tolte le mascherine e riposti i pc della Dad, la scuola potesse tornare magicamente ai livelli pre-2019 si infrange contro...

Mercato del lavoro, l'analisi della Cisl: "Forlì-Cesena è l'unica provincia romagnola sotto i livelli pre-Covid"“Il panorama del lavoro in Romagna nel 2025 si delinea come un sistema caratterizzato da fondamentali solidi, ma attraversato da crepe strutturali...

Lavoratori impoveriti e anziani, salari ancora sotto il livello pre-CovidPiù anziani, più istruiti, più poveri. È il nuovo volto del lavoro in Italia fotografato dal Rapporto annuale 2026 dell’Istat: calano i disoccupati, ma ... gazzettadelsud.it

Lavoratori 'anziani', Pordenone prima in Italia: un dipendente su 3 è over 50 e manca il ricambio. Imprese in allarmeIL DOSSIER - Nel 2024, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, l'età media dei lavoratori dipendenti del settore privato in Friuli Venezia Giulia è di 42,5 anni. Oggi il 35,7 per cento del totale ... ilgazzettino.it