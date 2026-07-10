I rischi di un intervento per rimuovere un tumore al rene? Al San Raffaele di Milano li predice l’Intelligenza artificiale

Un sistema di intelligenza artificiale sviluppato presso un ospedale di Milano analizza i rischi legati alla rimozione di tumori renali. Lo strumento valuta le caratteristiche cliniche dei pazienti e prevede possibili evoluzioni post-operatorie, evidenziando che anche tumori simili possono comportarsi in modo diverso dopo l’intervento chirurgico. La tecnologia mira a fornire indicazioni più precise sui rischi e sui possibili sviluppi clinici, senza però sostituire la valutazione medica.

Milano, 10 luglio 2026 – Non tutti i tumori del rene si comportano allo stesso modo: pazienti con caratteristiche cliniche apparentemente simili, possono avere evoluzioni molto diverse dopo l'intervento chirurgico. Capire, già prima dell'operazione, chi presenta un rischio più elevato di malattia aggressiva è oggi una delle sfide aperte dell' urologia oncologica. Per rispondere a questa esigenza, un gruppo multidisciplinare dell'Università Vita-Salute San Raffaele e dell'Istituto di Ricerca Urologica dell’ospedale San Raffaele, in collaborazione con l’Unità di Chirurgia Robotica Urologica e Trapianto Renale dell’ Università di Firenze e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Tre tumori al seno, al rene e all'ovaio rimossi a una paziente di 80 anni

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