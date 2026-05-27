Deve rimuovere un tumore ma l' intervento è rimandato per sciopero | la storia

Un intervento chirurgico per rimuovere un tumore è stato rinviato a causa di uno sciopero dei medici. La paziente, che si trovava in attesa da tempo, aveva già superato momenti di ansia e speranza, credendo che il giorno dell’operazione fosse arrivato. Ora, invece, si trova nuovamente in uno stato di incertezza, con l’intervento posticipato senza una nuova data stabilita.

Era probabilmente arrivata al giorno dell’intervento aggrappata a un equilibrio fragile fatto di paura e speranza: attesa, mille pensieri, scenari immaginati fino a convincersi che finalmente sarebbe stato il momento di liberarsi di quel tumore. Aveva cercato di prepararsi a tutto, mentalmente e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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