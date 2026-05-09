L’intelligenza artificiale entra in sala operatoria al Di Venere | primo intervento aortico con gemello digitale

Da baritoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ospedale Di Venere di Bari è stato eseguito con successo il primo intervento di riparazione endovascolare di aneurisma dell’aorta addominale pianificato utilizzando una tecnologia di “Digital Twin”. Si tratta di un’innovazione che integra l’intelligenza artificiale nel procedimento chirurgico, consentendo di simulare e pianificare l’intervento prima dell’operazione reale. L’intervento è stato condotto in modo pianificato e senza complicazioni.

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L’intelligenza artificiale entra nella sala operatoria dell’ospedale Di Venere di Bari. Nei giorni scorsi è stato eseguito con successo il primo intervento di riparazione endovascolare di aneurisma dell’aorta addominale pianificato attraverso una tecnologia basata sul “Digital Twin”, il.🔗 Leggi su Baritoday.it

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