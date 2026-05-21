Aggressione a un rider | domani presidio dei lavoratori in piazza Guido Monaco

Un rider è stato aggredito nelle ultime ore, portando alla convocazione di un presidio dei lavoratori in programma domani in piazza Guido Monaco. La protesta si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà diverse sigle sindacali. La polizia sta indagando sull’accaduto, raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di sorveglianza. La manifestazione mira a richiamare l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sulle condizioni dei lavoratori di consegna a domicilio.

Arezzo, 21 maggio 2026 – Aggressione a un rider: doman i presidio dei lavoratori in piazza Guido Monaco. Iniziativa di Cgil e Nidil. Riders in piazza domani pomeriggio per protestare contro l’aggressione subita da un loro collega e per rivendicare i diritti di questa categoria. Il presidio sarà alle ore 18 di domani venerdì 22 maggio in piazza Guido Monaco ed è organizzata da Cgil e Nidil. “Siamo contro ogni forma di violenza, sfruttamento e discriminazione – ricorda il sindacato. E l’aggressione subita ad Arezzo da un lavoratore è la sintesi di questi tre atteggiamenti”. La protesta non basta e sono necessari servizi per i rider. “C’è bisogno di uno spazio dedicato che permetta loro di avere un riparo e una forma di accoglienza e di formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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