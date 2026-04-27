Alluvione e sicurezza il Pd | Bene l' audizione sull' Autorità di Bacino ora chiarezza su opere e indennizzi

Il 5 maggio si terrà una seduta congiunta delle tre commissioni consiliari del Comune di Forlì, durante la quale saranno ascoltati il segretario generale dell’Autorità di Bacino e il direttore. La seduta prevede anche la partecipazione della sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è fare il punto su questioni legate alle opere di sicurezza e agli indennizzi in relazione all’alluvione.