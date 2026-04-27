Alluvione e sicurezza il Pd | Bene l' audizione sull' Autorità di Bacino ora chiarezza su opere e indennizzi
Il 5 maggio si terrà una seduta congiunta delle tre commissioni consiliari del Comune di Forlì, durante la quale saranno ascoltati il segretario generale dell’Autorità di Bacino e il direttore. La seduta prevede anche la partecipazione della sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è fare il punto su questioni legate alle opere di sicurezza e agli indennizzi in relazione all’alluvione.
Il 5 maggio si svolgerà la seduta congiunta delle tre commissioni consiliari del Comune di Forlì per l’audizione del segretario generale dell’Autorità di Bacino Alessandro Del Piano e del direttore Andrea Colombo, insieme alla sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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