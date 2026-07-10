I programmi TV di oggi 10 luglio 2026 | calcio fiction e film

Notizia in breve

Oggi, 10 luglio 2026, in televisione si seguono diversi eventi. Su Rai 1 va in onda la partita tra Spagna e Belgio, mentre su Canale 5 viene trasmessa la fiction “L’erede”. Su La7, invece, è programmato il film “Saturno contro”. La prima serata offre un mix di calcio, fiction e cinema, con programmi che coprono vari generi e interessi.