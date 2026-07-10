I programmi TV di oggi 10 luglio 2026 | calcio fiction e film
Oggi, 10 luglio 2026, in televisione si seguono diversi eventi. Su Rai 1 va in onda la partita tra Spagna e Belgio, mentre su Canale 5 viene trasmessa la fiction “L’erede”. Su La7, invece, è programmato il film “Saturno contro”. La prima serata offre un mix di calcio, fiction e cinema, con programmi che coprono vari generi e interessi.
Guida ai programmi TV del 10 luglio 2026: “Spagna-Belgio” su Rai 1, “L’erede” su Canale 5, “Saturno contro” su La7. La prima serata di venerdì 10 luglio 2026 offre su Spagna?Belgio il quarto di finale dei Mondiali 2026 su Rai 1; la fiction Noi su Rai 2, con due episodi centrali della stagione; il thriller italiano L’erede su Canale 5; il survival Prey – La grande caccia su Italia 1; e il cult Inception su Sky Cinema Collection. Rai 1 – Spagna?Belgio (21:00). Sfida ad altissima tensione dal Los Angeles Stadium di Inglewood. La Spagna arriva imbattuta, con la miglior difesa del torneo e zero gol subiti, mentre il Belgio si presenta con un attacco devastante da 13 reti in cinque partite. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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