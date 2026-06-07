Su Rai 1 viene trasmessa la partita di calcio tra Grecia e Italia. Su Canale 5 va in onda la fiction “Racconto di una notte”. Su Sky Cinema Action è programmato il film “Notre-Dame in fiamme”.

Guida ai programmi TV del 7 giugno 2026: “Grecia-Italia” su Rai 1, “Racconto di una notte” su Canale 5, “Notre?Dame in fiamme” su Sky Cinema Action. La prima serata di domenica 7 giugno offre su Rai 1 Grecia?Italia, secondo test della nuova Nazionale sperimentale. Su Rai 2 spazio all’azione con The Rookie, che propone un doppio episodio ad alta tensione. Canale 5 punta sul melodramma con Racconto di una notte, mentre Italia 1 sceglie la comicità del trio con Il ricco, il povero e il maggiordomo. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema Uno propone il potente racconto d’emergenza di Notre?Dame in fiamme, mentre Sky Cinema Action accende l’adrenalina con Transformers 4: L’era dell’estinzione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 7 giugno 2026: calcio, fiction e film

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