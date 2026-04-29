Le Orme celebrano 60 anni nel nome del rock

Le Orme festeggiano i 60 anni di attività, un percorso iniziato come gruppo beat e proseguito con successo nel rock progressivo. La band ha saputo adattarsi ai diversi stili musicali, diventando una delle più riconosciute nel panorama internazionale. Nel corso degli anni, hanno pubblicato numerosi album e partecipato a vari festival, consolidando la loro presenza nel mondo della musica.

Dalla nascita come gruppo beat, all’affermazione come una delle band di rock progressivo più amate al mondo. Giovedì sera al teatro Bonci ‘Le Orme’ celebrano sessant’anni di carriera con il concerto dal vivo ‘Trilogy 71-73’. La band veneziana porterà sul palco una scaletta che rende omaggio a tre album fondamentali della propria discografia come ‘Collage’, ‘Uomo di pezza’ e ‘Felona e Sorona’, considerati dei pilastri del rock progressivo a livello internazionale. Tre dischi nati da una grande intuizione: a fine anni Sessanta il successo della musica beat stava scemando; perciò, la band decise di lasciarsi ispirare da un viaggio musicale in terra britannica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le Orme celebrano 60 anni nel nome del rock Pays de Caux : un territoire unique entre terre et mer - 1000 Pays en un - MG Notizie correlate I Pooh celebrano i 60 anni di carriera come super ospiti della finale del Festival di SanremoA Sanremo 2026 tornano i Pooh: la storica band festeggia 60 anni di carriera come super ospiti della finale. Leggi anche: Manuel Agnelli compie 60 anni: carriera, progetti e famiglia dell’icona italiana del rock alternativo