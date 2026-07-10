I piani estivi del Liverpool sono stati influenzati dalla recente partenza di Michael Edwards, CEO del settore calcio del Fenway Sports Group. La decisione di Edwards di lasciare il ruolo ha creato incertezza sulla gestione delle operazioni estive del club. La società non ha ancora comunicato dettagli sui cambiamenti in programma o sulle strategie future. La partenza di Edwards, avvenuta recentemente, ha suscitato attenzione tra i media sportivi.

2026-07-10 15:42:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I piani estivi del Liverpool sono stati gettati nel caos con Michael Edwards, CEO del calcio del Fenway Sports Group (FSG), che ha lasciato il ruolo. L’FSG possiede il Liverpool, insieme ai Boston Red Sox della Major League Baseball, e dicono che Edwards ha “supervisionato le operazioni calcistiche del Liverpool” da quando è tornato in azienda nel marzo 2024. Secondo l’FSG, la partenza di Edwards fa parte di una transizione pianificata, ma arriva in un momento inopportuno con il mercato dei trasferimenti destinato a prendere vita mentre la Coppa del Mondo si avvicina alla conclusione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I piani estivi del Liverpool sono in subbuglio dopo che Michael Edwards ha lasciato l’FSG

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