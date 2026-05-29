Negli ultimi giorni si parla molto di Michael Edwards, considerato il ‘mago dei dati’ nel mondo del calcio. Edwards è un esperto di analisi e scouting, noto per aver lavorato con club di alto livello. Ora si vocifera che potrebbe essere coinvolto in un'operazione di interesse per il Milan. La sua figura è al centro di discussioni legate a possibili collaborazioni con il club, anche se non sono stati rivelati dettagli ufficiali.

Negli ultimi giorni in orbita Milan si sta parlando tantissimo di Michael Edwards come nuovo possibile CEO rossonero. Il nome dell'inglese, infatti, risulta essere il preferito di Gerry Cardinale per avviare la rifondazione societaria del club dopo gli addi dei 3 dirigenti. Ma chi è Edwards? Scopriamolo meglio assieme. Dietro ai successi del Liverpool c'è la sua firma. Nell'era Klopp e nell'attuale gestione di Arne Slot si può ben vedere la sua impronta. Classe 1979 nato a Southampton, 'Re Mike' è quasi come un volto sconosciuto per i media sportivi: il dirigente non si fa mai vedere ne intervistare: Edwards è totalmente focalizzato sul suo lavoro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, chi è Michael Edwards? L’identikit del ‘mago dei dati’ che vuole Cardinale

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