Si intensificano le voci sul possibile addio di Conceicao dalla Juventus, mentre i club di Premier League, come United e Liverpool, mostrano interesse. Un rappresentante ha lasciato intendere che potrebbero esserci sviluppi nelle prossime settimane. La situazione riguardo al futuro del giocatore rimane incerta, con trattative che si fanno sempre più insistenti. La società bianconera non ha ancora comunicato ufficialmente decisioni in merito.

Conceicao lascia la Juve? Si alza il pressing di United e Liverpool: Mendes ha lasciato intendere che. Le ultime sul futuro di Chico. Il futuro di Francisco Conceição agita i sogni della Premier League e i piani della Juventus. Il giovane talento portoghese, ribattezzato la “Vespa” per la sua capacità di pungere le difese avversarie con dribbling e sterzate improvvise, è finito nel mirino di Liverpool e Manchester United. Le grandi d’Inghilterra non sembrano intenzionate a mollare la presa, nonostante il legame che il classe 2002 ha saputo costruire in tempi brevi con l’ambiente bianconero e con Luciano Spalletti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Panoramica sull’argomento

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40' - Conceicao lascia ancora sul posto Bartesaghi, si accentra e tira: sinistro potente sul petto di Maignan. #MilanJuve 0-0 - facebook.com facebook