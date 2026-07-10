I pantaloni di Zara finiscono nel mirino dei social | ecco perché tutti rischiano di finire in ospedale e perché sono virali

Su social media sono diventati virali video di persone che cadono mentre indossano pantaloni di Zara, a causa di un difetto nel design. I pantaloni, che sembrano aderenti, si sfilano o si aprono improvvisamente durante l’uso, causando cadute e possibili infortuni. La vicenda ha attirato l’attenzione su questo modello, che si è diffuso rapidamente online. Nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda riguardo a eventuali richiami o riparazioni.

Nel vasto universo della moda fast fashion, dove tendenze nascono e muoiono nell’arco di una stagione, raramente un capo d’abbigliamento raggiunge la fama per la sua capacità di mettere letteralmente a terra chi lo indossa. Eppure è esattamente quello che è successo con alcuni modelli di pantaloni del marchio spagnolo Zara, diventati protagonisti involontari di uno dei trend più tragicomici del 2026 su TikTok. Soprannominati “The deadly Zara trousers”, questi pantaloni a palazzo hanno trasformato la semplice azione di camminare in una sfida di sopravvivenza urbana, documentata da migliaia di video che mostrano cadute, scivoloni e manovre evasive degne di un percorso a ostacoli. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Lunico pantalone virale di Zara che vorrei in tutti i colori:

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