Social vietati ai minori perché nel mirino dell’Ue finiscono scroll notifiche e algoritmi?

Durante il vertice europeo su intelligenza artificiale e infanzia tenutosi a Copenaghen, la presidente della Commissione europea ha sollevato la questione dei social network vietati ai minori. Si è parlato di come alcune piattaforme, tra cui le app di messaggistica e le notifiche push, siano nel mirino delle normative, con l’obiettivo di proteggere i più giovani. La discussione si concentra sull’età minima per l’utilizzo dei social e sui rischi legati a certi algoritmi e funzionalità di queste piattaforme.

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Ursula von der Leyen lo ha messo sul tavolo a Copenaghen, al vertice europeo su intelligenza artificiale e infanzia: il dibattito sull’età minima per l’uso dei social non può più essere ignorato. La Commissione europea valuta una proposta già entro l’estate, sotto la pressione di diversi Stati membri, mentre Francia, Spagna, Grecia e Danimarca spingono per controlli più severi. Nel frattempo Bruxelles lavora anche a strumenti comuni per la verifica dell’età online: un’app utilizzabile su qualsiasi dispositivo, open source e costruita secondo standard elevati di sicurezza e privacy. Nel mirino ci sono TikTok, Meta, Instagram, Facebook e X. Non solo per l’accesso dei minori, ma per il modo in cui le piattaforme trattengono gli utenti dentro l’app. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Social vietati ai minori, perché nel mirino dell’Ue finiscono scroll, notifiche e algoritmi? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Social vietati ai minori, arriva l’annuncio Ue: cambia tuttoL’Europa dichiara guerra ai rischi del web per i minori e lo fa con uno strumento destinato a cambiare le regole: una nuova app per la verifica... Social vietati ai minori: è pronta l’App europea, un «green pass» dell’etàBasta undicenni che si fingono ventenni per entrare su Instagram, TikTok o qualsiasi altro social con autocertificazioni facilmente aggirabili. Il 10 dicembre 2025, l’Australia è stata il primo Paese al mondo a imporre ai gestori delle piattaforme social interessate l’obbligo di adottare misure ragionevoli per impedire ai minori di 16 anni di aprire o mantenere un account. Da allora, mentre numerosi gov x.com Il grande bluff dei social vietati ai ragazziniIl 10 dicembre 2025, l’Australia è stata il primo Paese al mondo a imporre ai gestori delle piattaforme social interessate l’obbligo di adottare misure ragionevoli per impedire ai minori di 16 anni di ... today.it Legge UE per vietare l’accesso ai social media ai minori: cosa cambia per Facebook, Instagram e TikTokLa nuova legge UE potrebbe vietare l’accesso ai social media ai minori, affrontando i rischi legati a piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok. mrw.it