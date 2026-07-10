Un nuovo profumo di Jil Sander è stato lanciato sul mercato. La fragranza è disponibile in negozi e online, con note che richiamano atmosfere nostrane. La presentazione ufficiale si è svolta questa settimana, senza eventi pubblici. La casa di moda ha annunciato che il prodotto sarà distribuito a livello globale nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato eventuali campagne pubblicitarie o collaborazioni future.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci sono profumi capaci di riportare alla mente un luogo, un momento preciso, una sensazione che credevamo dimenticata. È su questa dimensione, chiaramente intima ma anche cinematografica della memoria, che Jil Sander costruisce Olfactory Series 1, la collezione che oggi si amplia con sei nuove fragranze pensate come altrettanti paesaggi emotivi da esplorare. Sei profumi come sei esercizi di memoria olfattiva. Più che semplici fragranze, questi nuovi capitoli olfattivi sono esercizi di sottrazione e ricerca. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I nuovi profumi di Jil Sander risvegliano la memoria

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Jil Sander ha creato dei nuovi profumi che risvegliano la memoriaJil Sander ha lanciato una linea di nuovi profumi che, secondo le descrizioni, stimolano la memoria olfattiva.

Jil Sander trasforma la memoria con le sei nuove fragranze di Olfactory Series 1Una nuova linea di sei fragranze, chiamata Olfactory Series 1, è stata lanciata da Jil Sander.