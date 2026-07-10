Jil Sander ha lanciato una linea di nuovi profumi che, secondo le descrizioni, stimolano la memoria olfattiva. I profumi sono stati presentati come fragranze capaci di risvegliare ricordi e sensazioni. La collezione è disponibile sul mercato e viene promossa attraverso vari canali di comunicazione. GQ Italia ha selezionato alcuni di questi prodotti, anche se non ha un ruolo nella produzione o distribuzione. Quando si acquista tramite i link indicati, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci sono profumi capaci di riportare alla mente un luogo, un momento preciso, una sensazione che credevamo dimenticata. È su questa dimensione, chiaramente intima ma anche cinematografica della memoria, che Jil Sander costruisce Olfactory Series 1, la collezione che oggi si amplia con sei nuove fragranze pensate come altrettanti paesaggi emotivi da esplorare. Sei profumi come sei esercizi di memoria olfattiva. Più che semplici fragranze, questi nuovi capitoli olfattivi sono esercizi di sottrazione e ricerca. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jil Sander ha creato dei nuovi profumi che risvegliano la memoria

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Invervista profumata con Julie Massé

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Jil Sander trasforma la memoria con le sei nuove fragranze di Olfactory Series 1Una nuova linea di sei fragranze, chiamata Olfactory Series 1, è stata lanciata da Jil Sander.

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