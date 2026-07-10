Una nuova linea di sei fragranze, chiamata Olfactory Series 1, è stata lanciata da Jil Sander. Le nuove creazioni si concentrano sulla memoria olfattiva e sono state presentate recentemente. La collezione include sei diverse fragranze, ciascuna con caratteristiche uniche. La presentazione è stata annunciata senza ulteriori dettagli sul processo di creazione o sugli ingredienti specifici.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci sono profumi capaci di riportare alla mente un luogo, un momento preciso, una sensazione che credevamo dimenticata. È su questa dimensione, chiaramente intima ma anche cinematografica della memoria, che Jil Sander costruisce Olfactory Series 1, la collezione che oggi si amplia con sei nuove fragranze pensate come altrettanti paesaggi emotivi da esplorare. Sei profumi come sei esercizi di memoria olfattiva. Più che semplici fragranze, questi nuovi capitoli olfattivi sono esercizi di sottrazione e ricerca. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jil Sander trasforma la memoria con le sei nuove fragranze di Olfactory Series 1

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