I nuovi Bagni Ducali Riqualificazione via alla copertura
Sono stati avviati i lavori di copertura dei nuovi Bagni Ducali, parte di un intervento di riqualificazione energetica della palazzina. La copertura della corte interna della delizia sarà completata a breve, migliorando la struttura e l’efficienza dell’edificio. La riqualificazione coinvolge anche interventi di restauro e miglioramento delle finiture. La ristrutturazione mira a valorizzare l’edificio storico e a riaprire gli spazi al pubblico. I lavori sono in corso e sono previsti interventi di consolidamento e miglioramento energetico.
"Con la riqualificazione energetica della palazzina dei Bagni Ducali restituiamo ai ferraresi uno spazio di pregio: la corte interna della delizia estense, infatti, riprende vita grazie alle nuove coperture e ai nuovi sistemi ad alta efficienza energetica che consentiranno di frequentarla 365 giorni all’anno, rendendo inoltre l’edificio quasi autosufficiente a livello energetico. Un primo traguardo a cui si aggiunge l’obiettivo più importante: trasformare i Bagni Ducali in una fucina di talenti musicali utilizzando gli spazi interni come aule per gli alunni del Conservatorio cittadino Girolamo Frescobaldi". Così il vicesindaco Alessandro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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