i nuovi bagni ducali riqualificazione via alla copertura

Notizia in breve

Sono stati avviati i lavori di copertura dei nuovi Bagni Ducali, parte di un intervento di riqualificazione energetica della palazzina. La copertura della corte interna della delizia sarà completata a breve, migliorando la struttura e l’efficienza dell’edificio. La riqualificazione coinvolge anche interventi di restauro e miglioramento delle finiture. La ristrutturazione mira a valorizzare l’edificio storico e a riaprire gli spazi al pubblico. I lavori sono in corso e sono previsti interventi di consolidamento e miglioramento energetico.