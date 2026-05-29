Risanamento via libera alla riqualificazione di via delle Mura e nuovi fronti aperti tra Rione Taormina e Giostra

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via delle Mura, un’area già liberata da strutture abusive. Contestualmente, si sono aperti nuovi fronti tra il Rione Taormina e la Giostra, con operazioni di demolizione e bonifica in corso in varie zone della città. Le operazioni di risanamento continuano con l’obiettivo di completare le bonifiche e migliorare le condizioni degli spazi pubblici.