Risanamento via libera alla riqualificazione di via delle Mura e nuovi fronti aperti tra Rione Taormina e Giostra
Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via delle Mura, un’area già liberata da strutture abusive. Contestualmente, si sono aperti nuovi fronti tra il Rione Taormina e la Giostra, con operazioni di demolizione e bonifica in corso in varie zone della città. Le operazioni di risanamento continuano con l’obiettivo di completare le bonifiche e migliorare le condizioni degli spazi pubblici.
Prosegue il programma di risanamento delle baraccopoli di Messina con nuovi interventi che riguardano la riqualificazione definitiva di un’area già liberata, l’avanzamento delle demolizioni e il completamento delle operazioni di bonifica in diversi punti della città. Il quadro emerge dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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