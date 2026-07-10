Un concerto di Ultimo si è svolto recentemente a Tor Vergata, attirando un grande pubblico. Tra i presenti, anche i musicisti che hanno collaborato con Guccini hanno partecipato all’evento al Lazzaretto. Lodo Guenzi ha affermato che le canzoni devono sempre vivere nel tempo. L’evento è stato ricordato come uno dei momenti musicali più significativi degli ultimi decenni.

Tra una manciata di decenni, il clamoroso concerto di Ultimo a Tor Vergata si sarà cristallizzato nell’immaginario, di chi c’era e di chi avrebbe voluto esserci? Probabilmente sì. Una certezza è la persistenza biblica di «Fra la via Emilia e il West». Il leggendario raduno gucciniano in Piazza Maggiore a Bologna, il 21 giugno 1984, rivive stasera alle 21 a Lazzaretto Estate nella maniera migliore che il trascorrere degli anni ha consentito. In assenza di Francesco Guccini, che da tempo ha smesso di esibirsi, sul palco salgono Ellade Bandini, Flaco Biondini, Antonio Marangolo, Vince Tempera: «I musici di Guccini», storici collaboratori del cantautore, che alimentano la nostalgia e ravvivano la memoria. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - I musicisti di Guccini al Lazzaretto. Lodo Guenzi: «Sono canzoni che devono sempre vivere»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze, incontro con Lodo Guenzi al museo dell’Opera del DuomoIl 11 giugno al Museo dell’Opera del Duomo si terrà un nuovo evento di Indieretta Show, parte della programmazione primaverile del Musicus Concentus.

Quali sono i brani italiani che in realtà sono cover di canzoni straniere? Eccone dieciNegli anni tra gli anni Sessanta e Settanta, molte canzoni straniere diventavano popolari anche in Italia sotto forma di versioni in italiano, spesso...

Temi più discussi: ChorusLife Summer Sounds; I Musici di Francesco Guccini celebrano i 40 anni di ‘Fra la via Emilia e il West’ domani al Lazzaretto di Bergamo; Clair de lune - Palazzo Terzi - eventi.

I musicisti di Guccini al Lazzaretto. Lodo Guenzi: Sono canzoni che devono sempre vivereTra una manciata di decenni, il clamoroso concerto di Ultimo a Tor Vergata si sarà cristallizzato nell’immaginario, di chi c’era e di chi avrebbe voluto esserci? Probabilmente sì. Una certezza è la pe ... bergamo.corriere.it

I Musici di Francesco Guccini in concerto al Lazzaretto EstateDomani sera sul palco del Lazzaretto Estate 2026 a Bergamo saranno in concerto I Musici di Francesco Guccini in Da quarant’anni… Fra la via Emilia e il West. Qui i biglietti. A quarant’anni dal conc ... rockol.it