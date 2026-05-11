Negli anni tra gli anni Sessanta e Settanta, molte canzoni straniere diventavano popolari anche in Italia sotto forma di versioni in italiano, spesso reinterpretate da artisti locali. Questi brani, inizialmente originali di artisti internazionali, sono stati adattati e cantati nella lingua nazionale, a volte diventando successi propri. Di seguito vengono presentate dieci canzoni italiane che in realtà sono cover di brani stranieri.

Tra gli anni ’60 e ’70 andava di moda rifare in italiano brani famosissimi della musica straniera. Cover che, a loro, volta sono diventate delle hit. Un esempio è A chi di Fausto Leali, interpretazione italiana di Hurt di Roy Hamilton del 1954. Uscita nel 1967, la canzone è il primo vero successo di Leali, grazie anche al testo adattato da Mogol. Il brano ha subito successo, posizionandosi al secondo posto della classifica italiana. Così A chi diventa un classico della musica italiana, surclassando nel nostro mercato l’originale di Hamilton. Il tema della canzone è l’amore e lo struggimento causato dalla fine di una relazione. Anzi, il brano sottolinea come sia impossibile amare di nuovo qualcun altro dopo che si è perso la persona amata.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quali sono i brani italiani che in realtà sono cover di canzoni straniere? Eccone dieci

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