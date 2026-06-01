Firenze incontro con Lodo Guenzi al museo dell’Opera del Duomo

Firenze, 1 giugno 2026 – Ultime battute per la programmazione primaverile del Musicus Concentus, che giovedì 11 giugno presenta del Museo dell’Opera del Duomo un nuovo appuntamento di Indieretta Show. L’appuntamento è alle ore 21:15, nella Sala del Paradiso del museo. Musicus Concentus è il salotto musicale ideato e condotto da Francesco “Maestro” Pellegrini, cantautore e polistrumentista degli Zen Circus. Protagonista della serata sarà Lodo Guenzi, pronto a raccontarsi attraverso alcuni dei suoi brani più significativi e a dialogare con il pubblico in una dimensione ravvicinata, informale e teatrale. Realizzato da Musicus Concentus con il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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