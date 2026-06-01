Firenze incontro con Lodo Guenzi al museo dell’Opera del Duomo
Il 11 giugno al Museo dell’Opera del Duomo si terrà un nuovo evento di Indieretta Show, parte della programmazione primaverile del Musicus Concentus.
Firenze, 1 giugno 2026 – Ultime battute per la programmazione primaverile del Musicus Concentus, che giovedì 11 giugno presenta del Museo dell’Opera del Duomo un nuovo appuntamento di Indieretta Show. L’appuntamento è alle ore 21:15, nella Sala del Paradiso del museo. Musicus Concentus è il salotto musicale ideato e condotto da Francesco “Maestro” Pellegrini, cantautore e polistrumentista degli Zen Circus. Protagonista della serata sarà Lodo Guenzi, pronto a raccontarsi attraverso alcuni dei suoi brani più significativi e a dialogare con il pubblico in una dimensione ravvicinata, informale e teatrale. Realizzato da Musicus Concentus con il... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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