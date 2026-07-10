I Musici di Guccini indie e tante feste | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si tengono diverse iniziative: il concerto dei Musici di Guccini al Lazzaretto, il Festival Mediterraneo a ChorusLife e la Festa alla Madonna della Castagna. Sono in programma anche proiezioni di film all’aperto e altre feste popolari. L’evento dei Musici si svolge in un’area all’aperto, mentre il Festival Mediterraneo prevede spettacoli e musica dal vivo. La Festa alla Madonna della Castagna coinvolge la comunità locale con attività tradizionali e intrattenimento.

I Musici di Guccini WLodo Guenzi al Lazzaretto, il Festival Mediterraneo a ChorusLif,e la Festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, Spritz&Burger ad Albino, la festa del bersagliere a Calcinate, Sangiu Summer Village a Seriate, musica indie al Revel Summer festival di Treviglio, Ambria Music Festival, Nochinfest a Bolgare, i Blasco Anthology ad Amici in Festa a Grassobbio, i Vascombriccola a “EstaFestaRock” di Montello, Almenno Summer festival, Beer Fest Villongo, deSidera Bergamo Festival a Romano di Lombardia e a Treviglio, la sagra della sardina a Tavernola Bergamasca e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 10 luglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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