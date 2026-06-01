Tante feste balli e concerti | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Da bergamonews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera a Bergamo e provincia si svolgono numerosi eventi tra feste, balli e concerti. In Piazzale degli Alpini si tiene la sagra dedicata alla carbonara e agli arrosticini. Sono in programma anche diverse celebrazioni locali, con spettacoli e musica dal vivo. Le iniziative coinvolgono vari quartieri e spazi pubblici, offrendo un’ampia scelta di intrattenimento per le comunità della zona.

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