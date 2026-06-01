Tante feste balli e concerti | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono numerosi eventi tra feste, balli e concerti. In Piazzale degli Alpini si tiene la sagra dedicata alla carbonara e agli arrosticini. Sono in programma anche diverse celebrazioni locali, con spettacoli e musica dal vivo. Le iniziative coinvolgono vari quartieri e spazi pubblici, offrendo un’ampia scelta di intrattenimento per le comunità della zona.

Tante feste, la sagra della carbonara e degli arrosticini in Piazzale degli Alpini, la Festa della birra a Rogno, Monster Country Group alla festa dell’Oratorio di Ranica, la Festa dello sport a Cassinone (Seriate), la festa alpina a Solza, il concerto per la Festa della Repubblica a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 1° giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, a cura di Paolo Plebani. Un progetto atteso da tempo: dopo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Tony Pitony pronto per la festa della donna

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