Conan Gray tante feste e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia ci sono diverse iniziative. Il concerto di Conan Gray si svolge alla ChorusLife Arena. A Piazzale degli Alpini si tiene un evento di tango. Sono previste numerose feste e sessioni di lettura in vari locali. A Gorlago si possono giocare partite di scacchi. Sono programmati anche altri eventi e attività diffuse sul territorio.

Il concerto di Conan Grey alla ChorusLife Arena, il tango a Piazzale degli Alpini, tante feste, letture, gli scacchi a Gorlago e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 3 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 3 al 7 giugno al Parco Ermanno Olmi di Bergamo si terrà la nuova edizione di “Baleno Festival”, che propone attività dedicate agli utenti di realtà che lavorano con la fragilità. Oggi il programma prevede, dalle 15 alle 17, un laboratorio che vedrà le persone partecipanti coinvolte nella preparazione dei tessuti per la realizzazione della Stanza della Calma: uno spazio riservato e accogliente pensato per chi, durante il festival, sente il bisogno di allontanarsi dagli stimoli e prendersi un momento di pausa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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