L'attrice italiana ha presentato due film durante il festival, ricevendo una standing ovation di 12 minuti. È stata protagonista dell'edizione, con il suo nome citato anche da un ex compagno in una dedica pubblica. Ha aperto la festival con il film Butterfly Jam, inserito nella sezione Quinzaine, e ha partecipato anche con Histoires de la Nuit in concorso.

Ma questa edizione di Cannes è stata la sua fin dal primo giorno, da quando è arrivata sulla Croisette all'inizio del festival per Butterfly Jam di Kantemir Balagov, film d'apertura della Quinzaine des Cinéastes. Due film, due red carpet, due ruoli completamente diversi: Monica Bellucci si è presentata a Cannes 2026 come una donna che non ha più bisogno di dimostrare niente, e forse è proprio per questo che ha convinto tutti. Ha 61 anni, un rapporto con questo festival che dura da oltre trent'anni e una storia sentimentale che - per una coincidenza che il cinema non avrebbe saputo scrivere meglio - si intreccia con la Croisette in ogni capitolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Monica Bellucci chiude Cannes 2026 con due film, 12 minuti di standing ovation e una dedica di Vincent Cassel, che aveva già detto tutto: «Quando penso a Cannes, vedo Monica»

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Monica Bellucci et la magie de la photographie | Le Grand Journal

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