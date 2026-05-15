Carlo Sommacal marito di Monica Montefalcone | Mia moglie è fra le migliori subacquee ed è sempre stata una coscienziosa Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia
Due persone sono decedute durante un’immersione in una grotta sottomarina alle Maldive, tra cui una biologa marina, docente universitaria, e la sua figlia. La famiglia ha riferito che la biologa è considerata tra le migliori subacquee e una persona molto responsabile. Il marito della donna ha affermato che la moglie non avrebbe mai messo a rischio la vita della figlia. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.
Carlo Sommacal prova anche a immaginare cosa possa essere accaduto durante l’immersione: «Se l’allerta gialla davvero c’era, loro si saranno immersi prima e dev’essere successo qualcosa là sotto. Magari uno è andato in difficoltà, magari le bombole di ossigeno, io non ne ho idea». Ma su un punto non ha dubbi: «Sono pronto a giurare qualunque cosa sui comportamenti di Monica», ha spiegato a Repubblica. Monica Montefalcone era una sub esperta, con migliaia di immersioni alle spalle, e il marito racconta che valutava ogni discesa con estrema attenzione. «A volte mi diceva: “Questa io la posso fare, tu no”». Un rigore maturato anche attraverso esperienze estreme, come quella dello tsunami del 2004, durante il viaggio di nozze della coppia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: «Mai avrebbe messo in pericolo nostra figlia e gli altri», parla il marito della prof Montefalcone: cosa non si spiega sulla tragedia alle Maldive
Carlo Sommacal ha perso moglie e figlia alle Maldive: “Monica era esperta, deve essere successo qualcosa”Carlo Sommacal ha perso la moglie Monica Montefalcone e la figlia Giorgia nella tragedia avvenuta ieri alle Maldive.
Io non so cosa sia successo là sotto. Ma è davvero strano che siano morti in cinque. Mia moglie ha fatto cinquemila immersioni. E' una esperta, sa cosa fare anche in caso di difficoltà. Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, ha appena finito di par - Facebook facebook
Il marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal: Le Maldive erano la seconda casa di mia moglie. In quella grotta dev'essere successo qualcosaCarlo Sommacal ricorda la moglie, scomparsa nell'incidente alle Maldive, e la sua passione per la ricerca: Quando tornava dai suoi viaggi di lavoro, spesso mi diceva, affranta: Sono morti altri coral ... corriere.it
Il marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal: Mia moglie esperta e mai imprudenteCarlo Sommacal, ex informatore medico: Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di sua figlia e degli altri ragazzi per incoscienza. Là sotto è successo ... genova.repubblica.it