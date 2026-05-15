Due persone sono decedute durante un’immersione in una grotta sottomarina alle Maldive, tra cui una biologa marina, docente universitaria, e la sua figlia. La famiglia ha riferito che la biologa è considerata tra le migliori subacquee e una persona molto responsabile. Il marito della donna ha affermato che la moglie non avrebbe mai messo a rischio la vita della figlia. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Carlo Sommacal prova anche a immaginare cosa possa essere accaduto durante l’immersione: «Se l’allerta gialla davvero c’era, loro si saranno immersi prima e dev’essere successo qualcosa là sotto. Magari uno è andato in difficoltà, magari le bombole di ossigeno, io non ne ho idea». Ma su un punto non ha dubbi: «Sono pronto a giurare qualunque cosa sui comportamenti di Monica», ha spiegato a Repubblica. Monica Montefalcone era una sub esperta, con migliaia di immersioni alle spalle, e il marito racconta che valutava ogni discesa con estrema attenzione. «A volte mi diceva: “Questa io la posso fare, tu no”». Un rigore maturato anche attraverso esperienze estreme, come quella dello tsunami del 2004, durante il viaggio di nozze della coppia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone: «Mia moglie è fra le migliori subacquee, ed è sempre stata una coscienziosa. Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia»

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