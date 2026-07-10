I giudici hanno accolto il ricorso di Irene Pivetti, annullando la condanna a quattro anni per evasione fiscale e riciclaggio. Il processo d’appello si terrà di nuovo a Milano, dopo la decisione di ricelebrarlo. La vicenda riguarda una presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo nel 2016, con un gruppo cinese coinvolto. La condanna originaria è stata quindi cancellata e il procedimento dovrà riprendere.

Dovrà essere ricelebrato a Milano il processo d’appello per Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio nella vicenda con al centro una presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo, nel 2016, al gruppo cinese Daohe. Lo ha deciso la Cassazione, che ha accolto il ricorso della difesa dell’ex presidente della Camera, con l’avvocato Filippo Cocco, dopo l’udienza di ieri l’altro, davanti alla seconda sezione penale, in cui il Pg aveva chiesto la conferma della condanna. La Suprema Corte, ha spiegato il difensore che è "molto soddisfatto", ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per un nuovo giudizio d’appello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I giudici danno ragione alla Pivetti. Servirà un processo d’appello bis

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