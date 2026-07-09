Irene Pivetti condanna annullata | ci sarà un processo d’appello bis

Da lapresse.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a quattro anni di carcere per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, riguardante autoriciclaggio ed evasione fiscale. La decisione riguarda il procedimento già confermato in secondo grado nel dicembre 2025. La condanna precedente era stata pronunciata in primo grado e successivamente confermata in appello. Ora, l’ex parlamentare dovrà affrontare un nuovo processo di appello.

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Irene Pivetti affronterà un processo d’appello bis. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso presentato dall’ex presidente della Camera e ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 4 anni per autoriciclaggio ed evasione fiscale, confermata in secondo grado nel dicembre 2025. Al centro della vicenda giudiziaria c’erano una serie di operazioni commerciali effettuate nel 2016 da circa 10 milioni di euro con il Team Racing Isolani che sarebbero servite a nascondere denaro frutto di illeciti fiscali. La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Francesco Cocco che assiste Pivetti e ha disposto un processo d’appello bis. L’imprenditrice era stata condannata nel settembre 2024 in primo grado e la sentenza era stata confermata nel dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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