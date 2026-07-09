Irene Pivetti condanna annullata | servirà un Appello bis

Un nuovo processo d’appello si terrà a Milano per Irene Pivetti, condannata in primo grado a quattro anni di carcere per reati fiscali e riciclaggio di denaro. La condanna iniziale è stata annullata, e si procederà con un secondo grado di giudizio. La decisione è stata presa in seguito all’annullamento della sentenza precedente. La vicenda riguarda accuse di evasione fiscale e riciclaggio legate a sue attività finanziarie.

Ci sarà un nuovo processo d’appello a Milano per Irene Pivetti. L’ex presidente della Camera era stata condannata a 4 anni per reati fiscali e riciclaggio di denaro. La vicenda riguarda la finta vendita di tre auto Ferrari Granturismo al gruppo cinese Daohe, avvenuta nel 2016. La corte di Cassazione ha accettato la richiesta dei difensori di Irene Pivetti. I giudici hanno cancellato la condanna del secondo processo e hanno stabilito che bisognerà rifare il giudizio di secondo grado.Lo scorso dicembre, la corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna a 4 anni che era già stata decisa in primo grado dal tribunale. Questa indagine, guidata dai magistrati e dalla Guardia di Finanza, aveva portato anche al blocco provvisorio di oltre 3,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IRENE PIVETTI, annullata la condanna per FRODE FISCALE

Notizie e thread social correlati

Irene Pivetti, condanna annullata: ci sarà un processo d’appello bisLa Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a quattro anni di carcere per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, riguardante...

Irene Pivetti, annullata la condanna a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio: richiesto processo d'appello bisLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a quattro anni di carcere per evasione fiscale e riciclaggio nei confronti di un'ex...

Temi più discussi: Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni; Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni; Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni; Chieti, esplosione alla ex Esplodenti Sabino a Casalbordino: un morto e un ferito.

Irene Pivetti, serve processo d'appello bis: annullata condanna x.com

Irene Pivetti, la Cassazione ribalta la condanna per evasione fiscale: nuovo appelloLa Corte di Cassazione ha annullato la condanna a Irene Pivetti per evasione fiscale, imponendo un nuovo processo di appello ... quifinanza.it

Irene Pivetti, la Cassazione annulla con rinvio la condanna a 4 anniAppello bis a Milano per l’ex presidente della Camera nel processo sulle Ferrari e il gruppo cinese Daohe ... msn.com